Москва, 19 сентября, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Российская марка Aurus выложила в сеть свой второй рекламный ролик. Видео, длительностью около двух минут было опубликовано 17 сентября на YouTube-канале компании.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Седан Senat

В ролике подробно показаны некоторые детали кузова автомобиля и элементы салона. Главной идеей видео стала шахматная партия, которую выигрывает герой. В конце ролика он на люксовом седане уезжает в туман.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, на автомобили марки Aurus стали поступать заявки из-за рубежа. Глава компании Франц Герхард Хильгерт рассказал журналистам, что оценить возможность выполнения заказов компания сможет в конце сентября 2018 года.