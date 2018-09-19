Горно-Алтайск, 19 сентября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Единороссы в Республике Алтай явно испытывают жуткий кадровый голод и страдают слабой памятью. Ещё не забылась в информационном пространстве история с выдвижением на прошедших муниципальных выборах десятков кандидатов с уголовным прошлым, как политсовет партии власти удивил новым решением.

Цитата из х/ф «Обломок империи». Реж. Фридрих Эрмлер. 1929. СССР Память отшибло

Из официальной информации следует, что на должность председателя Чемальского районного совета депутатов решено поддержать кандидатуру заместителя министра регионального развития Республики Алтай, депутата Чемальского районного совета Людмилу Ящемскую. Напомним, осенью 2013 года она и ещё четверо партийцев были исключены из «Единой России» за то, что без согласия партии баллотировались на должности глав Чемальского, Улаганского, Турочакского и Онгудайского районов.

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Комментируя тогда принятое решение, секретарь регионального отделения партии Иван Белеков заявлял, что «такие члены партии, как Яргаков Юрий Михайлович, Ящемская Людмила Борисовна, Кандараков Евгений Борисович, являвшиеся секретарями и руководителями исполкома местных организаций, стали на прямой путь противостояния принятым партийным решениям, грубо нарушая устав нашей партии».

Эта цитата и по сей день доступна на официальном сайте алтайских единороссов.

Цитата с сайта altai-rep.er.ru Официальное сообщение алтайских единороссов за 12 сентября 2013 года, где сказано о причинах исключения из партии пятерых персоналий

Такие действия несовместимы с пребыванием в рядах «Единой России». Напомним, 9 сентября 2018 года в Республике Алтай проходили муниципальные выборы. По их итогам партия власти получила 496 мандатов, что составило 58%. Единороссы займут 79 депутатских мандатов в районных советах и 390 — в сельских советах. Главами сельских поселений избраны 27 представителей партии. Вместе с тем известно, что десятки кандидатов, выдвинутых единороссами, имеют весьма сомнительное прошлое: зарегистрированными стали бывшие воры, насильники, растратчики и даже осужденные за терроризм.