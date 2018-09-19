Магадан, 19 сентября, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Жители Магаданской области удивлены ценами на сельдь. Эта рыба в Магадане стоит в три раза дороже, чем в Центральной России, куда её везут с дальневосточного побережья. Людям непонятно, откуда берутся такие цены на биоресурсы, которые не приходится далеко везти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уинслоу Хомер. Сельдь в сети. 1885

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Активное обсуждение цен на сельдь развернулось в соцсетях с поста, в котором говорилось: «Эй вы там, наверху! Сельдь на материке 100 рублей, а в Магадане — 300! Почему?».

«Потому что северные надбавки и районный коэффициент».

«Кто-то же должен оплатить накладные расходы».

«Потому что зарплата средняя 80 тыс., пенсии слишком высокие, и сельдь пешком, наверное, через Киев шла».

«Котов — депутат и монополист. Потому, какие хочет цены, такие и ставит», — стали выдвигать версии жители Колымы.

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Появились сообщения о том, что в Якутске магаданская сельдь по 110 рублей, а в Крыму привозной колымский кальмар стоит 215 рублей за килограмм, тогда как в Магадане его продают по 270−300 рублей.

«Купил наборы к пиву, полетел в Ессентуки. Когда они кончились, пошёл в магазин — те же наборы на 10 рублей дешевле… Зачем тащил через всю Россию?» — удивляется житель Магадана.

«Толку с таких дармоедов, как и Санитарно-эпидемиологическая служба, и Роспотребнадзор — ноль».

«Да нас здесь за людей не считают».

«Из 20 тысяч пенсии 12 тысяч уходит на коммунальные услуги и 8 на личные расходы, что и сколько на эту сумму купишь при таких-то ценах?!», — возмущены колымчане.

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Их не утешают заверения, что «если устанавливают высокие цены, это говорит о том, что продавец считает покупателей если не состоятельными, то во всяком случае платежеспособными людьми».

«А сколько платежеспособных для высоких цен, половина населения области? Как жить-выживать другим? Цены-то высокие не только на рыбу, но и овощи, мясо», — констатируют жители Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шок у колымчан вызывали цены на привозные йогурты и свежие овощи. Так, бутылочка «Активии» стоила в магаданском магазине почти 190 рублей, килограмм моркови нового урожая — 722 рубля, а цены на помидоры и огурцы начинаются от 450 рублей. Копчёную колбасу на Колыме продают в среднем по цене 600 рублей за килограмм, сырокопчёную — 900 рублей, варёную — за 489 рублей, сливочное масло стоит как говядина — почти 445 рублей за кг, оливковое — 880 рублей за литр, десяток яиц — 86 рублей, творог — от 457 рублей за кг и дороже, в зависимости от жирности.