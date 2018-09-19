Москва, 19 сентября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Рубль 18 сентября продолжил укрепление к иностранным валютам, причем действовал довольно напористо, несмотря на восстановление доллара на Форексе во второй половине дня и частичный откат нефтяных котировок от максимумов. Пара доллар/рубль дошла до минимумов 28 августа в районе 67,20 руб., финишировав на 67,50 руб. Евро/рубль тем временем скорректировалась в район 78,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Российская валюта выросла шестой день кряду, продолжая восстановление от минимумов 2,5-летней давности. Позиции рубля укрепляются по мере стабилизации новостного фона и даже появления признаков его улучшения. Довольно сильное впечатление на участников рынка произвели сообщения о том, что Евросоюз не намерен вводить новые санкции против России в связи с отравлением Скрипалей. Саммит, на котором европейские чиновники обсудят в том числе «дело Скрипалей», состоится 20 сентября», — напомнил эксперт.

Еще одним фактором поддержки для рубля стало решение Минфина отменить очередной аукцион по ОФЗ. В своем решении ведомство сослалось на содействие процессу стабилизации ситуации на долговом рынке, что понравилось рублю, — факт проявления участия властей в улучшении обстановки на рынках страны. И не стоит забывать о высоких ценах на нефть и налоговом периоде, пик которого придется на следующую неделю.

«С учетом всех этих факторов поддержки российская валюта вполне может продолжить укрепление в ближайшие дни — или как минимум показать ограниченный откат, если давление продавцов вернется», — полагает Ковалев.

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