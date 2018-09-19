Вашингтон, 19 сентября, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон воодушевлен заявлениями главы Северной Кореи Ким Чен Ына по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне. Об этом написал президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

По его словам, лидер Северной Кореи во время переговоров с главой Южной Кореи согласился закрыть ядерный полигон и стартовую площадку в присутствии международных экспертов, а также одобрил проведение инспекции на ядерных объектах страны.

Глава Белого дома добавил, что официальный Пхеньян, планирующий отказаться от ядерных и ракетных испытаний, продолжит выполнять обещание по возвращению на родину останков американских военнослужащих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начавшийся в Пхеньяне 18 сентября саммит глав Южной Кореи и КНДР стал третьим в 2018 году. Переговоры политиков продлятся до 20 сентября.

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