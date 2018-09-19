Таллин, 19 сентября, 2018, 08:42 — ИА Регнум. В Эстонию прибыли 18 украинских военных для изучения английского языка. Обучаться военные с Украины будут в Объединённом учебном заведении эстонских Сил обороны, об этом сообщает эстонская общественно-политическая ежедневная газета Postimees со ссылкой на Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

Руководитель кафедры стратегии и военной истории полковник Ристо Луми отметил, что для прохождения языковых курсов были выбраны ученики из тех воинских частей, с которыми у Эстонии уже есть плотное сотрудничество.

«В будущем хотим увидеть, что количество знающих английский язык военных на Украине увеличилось настолько, что мы можем организовать для них профессиональные курсы в Эстонии», — также заявил полковник Луми.

Так как Украина взяла курс «на присоединение к Европейскому союзу и НАТО», помимо требований о глобальных внутригосударственных реформах, этот выбор предполагает и увеличение количества знающих английский язык в вооруженных силах. Это не первый раз, когда украинские военные проходят обучение в Эстонии. Как сообщает Postimees, в прошлом году был запущен пилотный проект, в рамках которого эстонское военное учебное заведение уже обучило английскому языку двух украинских военных.

Двусторонний проект был инициирован именно эстонской стороной, переговоры с генштабом Украины от которой вел полковник Ристо Луми, который тогда был военным атташе на Украине. После получения соответствующего уровня знания английского языка украинские военные продолжат свое обучение на различных курсах НАТО.