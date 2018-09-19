Воронеж, 19 сентября, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В Новоусманском муниципальном районе Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса «Неоплан» и «Вольво». Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

(сс) CWitte ДТП

ДТП произошло во вторник, 18 сентября, на 525 км федеральной трассы М-4 «Дон». По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека, еще более 10 получили различные травмы.

Аварийно-спасательные работы на месте трагедии завершены. В настоящее время выясняются причины аварии. Всего к ликвидации последствий ДТП привлекалось 79 человек, 26 единицы техники.

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