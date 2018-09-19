Тюмень, 19 сентября, 2018, 08:18 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Рощино» в Тюмени совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, летевший рейсом Омск — Москва, из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок, сообщает 19 сентября «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

(сс) Gellinger Cамолет

Отмечается, что пассажирка была госпитализирована в реанимацию в одну из больниц города, ее состояние тяжелое. Из-за случившегося самолет вылетел в Москву с большим опозданием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажира авиалайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Махачкалу, сняли с самолета сразу по прибытии в аэропорт столицы Дагестана. Полицейские задержали мужчину за дебош на борту воздушного судна.

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