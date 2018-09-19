Доха, 19 сентября, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Убытки катарской авиакомпании Qatar Airways за финансовый год из-за блокады Катара Саудовской Аравией и тремя другими соседними странами составили 252 млн риалов (около $69 млн). Об этом сообщает 18 сентября агентство Reuters.

Aero Icarus Qatar Airways Boeing 777-300

Отмечается, что из-за ограничений, введенных Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Египтом и Бахрейном компания Qatar Airways потеряла доступ к 18 ранее имевшимся маршрутам. По словам главного исполнительного директора авиакомпании Акбара аль-Бейкера, данная ситуация «не могла не повлиять на наши финансовые результаты».

Читайте также: Меркель обещает помочь Катару примириться с соседями

Как сообщало ИА REGNUM, Саудовская Аравия и ее союзники в Персидском заливе разорвали экономические и дипломатические отношения с Катаром летом 2017 года.

Читайте также: Foreign Policy: Из блокады Эр-Рияда Катара Доха выходит победителем