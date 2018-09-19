Киев, 19 сентября, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Пользователи высмеяли украинские «новые» реактивные снаряды РС-80 «Оскол» на бомбардировщиках Су-24М в комментариях к записи президента Украины Петра Порошенко на его странице в соцсети Facebook 19 сентября.

Блоки пуска неуправляемых ракет

Комментаторы выразили удивление тому, что Украина до сих пор использует устаревшие самолеты, которые «только в Африке летают». Другие отметили, что неуправляемые авиационные ракеты (НАР) не являются мощным оружием, как это пытаются представить украинские власти. Пользователи отметили, что у украинской армии нет ни противорадарных, ни противокорабельных ракет, поэтому и хвастаться нечем.

«Просто у нас всего один самолет, вот и хвастаются. И тот, походу, не стреляет», — отметил один из комментаторов.

Напомним, сами украинские военные неоднократно отмечали, что ВСУ страдают от нехватки качественного вооружения и техники.