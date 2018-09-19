Сеул, 19 сентября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Работы по соединению транспортных артерий КНДР и Южной Кореи начнутся уже в 2018 году. Об этом, как передают Вести.Ru, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога в никуда

В документе отмечается, что в течение года специалисты приступят к соединению железнодорожных и автомобильных дорог через разделяющую их буферную зону. Цель проекта — выход Транскорейской магистрали на Транссиб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит глав Северной и Южной Корей начался в Сеуле 18 сентября 2018 г. Переговоры дипломатов продлятся до 20 сентября.

Читайте также: В аэропорту Пхеньяна прошла встреча глав Северной и Южной Кореи

А также: Между КНДР и Южной Кореей подписано соглашение в военной сфере