Украина, 19 сентября, 2018, 07:51 — ИА Регнум. В Харьковской области в селе Польная районные власти торжественно открыли автобусные остановки и мусорные контейнеры, сообщает 18 сентября УНИАН.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорный контейнер

Согласно сообщению, в области прошел конкурс на лучший проект, победил проект под названием «Автобуса жду — селом любуюсь и от радости пою!» По проекту в селе установили семь мусорных контейнеров и три новых остановки, а также две остановки отремонтировали.

Отмечается, что администрация превратила открытие контейнеров и остановок в феерическое зрелище: был каравай, хлеб-соль, расшитое полотенце и даже перерезание ленточки.

Напомним, ранее в херсонском театре с такой же помпезностью открыли туалет. Его отгородили красной лентой, которую перерезала администрация во время открытия.