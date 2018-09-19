Москва, 19 сентября, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Россия перебросила с Урала в Киргизию ракетные комплексы «Искандер-М» для участия в совместных антитеррористических учениях, сообщает 19 сентября РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО) Минобороны РФ.

Mil.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

Отмечается, что в учениях силовых структур государств — участников СНГ «Иссык-Куль — Антитеррор 2018» примет участие горная мотострелковая бригада 41-й общевойсковой армии ЦВО из Тувы. Маневры пройдут на полигоне «Эдельвейс».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе на нескольких полигонах учебного центра «Эдельвейс» Генштаб Вооруженных сил России организовал обучение младших специалистов сухопутных войск Киргизии под руководством российских инструкторов, прибывших из крупнейших учебных центров Центрального военного округа.

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