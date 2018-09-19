Улан-Удэ, 19 сентября, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Народный Хурал (парламент) Бурятии шестого созыва начал свою работу. 19 сентября депутаты собрались на первую организационную сессию, сообщили ИА REGNUM в республиканском парламенте.

Egov-buryatia.ru Депутаты Народного Хурала Бурятии

До избрания председателя заседание Народного Хурала, согласно регламенту, открыл старейший по возрасту депутат — Матвей Гершевич. Он вручил депутатские значки. Всего их получили 66 народных избранников.

Депутатов с избранием поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он отметил, что обновлённому парламенту необходимо оправдать доверие, оказанное жителями региона.

«Важно, чтобы каждый житель республики почувствовал результаты нашего совместного труда, и его ожидания оправдались. Мы — большая команда Республики Бурятия! За работу, товарищи!» — сказал Цыденов, обращаясь к народным избранникам.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Народного Хурала Бурятии состоялись 9 сентября 2018 года, в единый день голосования.

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В парламент республики вошли 66 депутатов, представляющих партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР.