Москва, 19 сентября, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Крушение над Средиземным морем у берегов Сирии российского Ил-20 и гибель 15 военнослужащих, находившихся на борту воздушного судна, была трагической случайностью и ничего общего с ситуацией со сбитым турецкими военными истребителем Су-24 не имеет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолёт не сбивал наш», — уточнил глава государства.

Российский лидер указал на необходимость тщательно разобраться в произошедшем. Также Путин пообещал, что Россия примет дополнительные меры в отношении безопасности военнослужащих РФ в Сирии, и это, по словам президента, «будут такие шаги, которые заметят все».

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«Халатность израильских военных, а не злой умысел»: Кедми о гибели Ил-20

Добавим, что ранее бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что сбитый российский самолёт над Сирией — это результат халатности и безответственности израильских военных, а не злого умысла.

Как сообщало ИА REGNUM, российский военный самолёт Ил-20 был сбит силами сирийских ПВО 17 сентября. Минобороны заявило, что это произошло при отражении атаки израильских истребителей F-16 на промышленные объекты в Латакии. Все находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли. По факту крушения воздушного судна Следственный комитет России возбудил уголовное дело.