Москва, 19 сентября, 2018, 07:08 — ИА Регнум. На торгах валютной биржи 18 сентября рубль с самого открытия торгов достаточно уверенно укреплялся. К вечеру во вторник доллар упал к рублю на 0,87%, до 67,304 руб. Евро к вечеру тоже упал по отношению к рублю на 0,78%, до 79,721 руб. Несмотря на то, что в мире наметился новый раунд эскалации торговой войны США и Китая, рубль обострение политической обстановки проигнорировал, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Не исключено, что гораздо большее влияние на российскую валюту оказали заявления председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Выступая в Европарламенте, господин Юнкер (по информации западных СМИ, он был в этот раз совершенно трезв) заявил о необходимости лишения американского доллара статуса мировой резервной валюты. Для этой цели он предлагает странам ЕС перейти на расчеты с контрагентами, в том числе и с американскими, исключительно в евро.

Тем временем евро к вечеру вторника немного вырос к доллару на 0,12%, до 1,1696 долл. за евро. На лондонской ICE нефть марки Brent к вечеру во вторник сильно выросла на 1,8%, до $78,95 за баррель. Таким образом, на фоне позитивных для российской валюты новостей сегодня, 19 сентября, торговый диапазон по доллару останется в диапазоне 67−68 руб. за доллар, а по евро — в 78−79,5 руб. за евро.

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