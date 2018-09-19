Казань, 19 сентября, 2018, 05:23 — ИА Регнум. Обанкроченный «Татфондбанк» взыскал с четырёх компаний из сферы производства строительных материалов свыше 168,4 млн рублей задолженности по кредитам, а также судом было наложено взыскание на заложенное имущество аффилированных между собой предприятий. Владельцами одного из ответчиков являются иностранные компании, зарегистрированные на Кипре, а он в свою очередь выступает управляющей компанией для второго ответчика. Решение суда пока не вступило в законную силу и не изготовлено, вердикт может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Иск конкурсный управляющий ТФБ подал 11 мая 2018 года, сумма претензий — 168 421 705,74 рубля. Это долг по кредитам от марта и июля 2011 года. Помимо этого, истец потребовал обратить взыскание на заложенное имущество, состав которого не сообщается.

18 сентября 2018 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск в полном объёме, но решение суда пока не изготовлено. Интересен состав ответчиков: АО «Керамик», ООО «КамаСтройИндустрия», ООО «Научно-производственное объединение «Строительная керамика» и АО «Казанский комбинат строительных материалов».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Научно-производственное объединение «Строительная керамика» создано в Казани 24 декабря 2003 года, уставный капитал — 1 млн рублей, гендиректор с октября 2017 года — Нурислам Джамалиддинов. Основной вид деятельности ООО — оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями. Компания также выступает владельцем набережночелнинского производителя строительных металлических конструкций, изделий и их частей — ООО «Камаспециндустрия» и совместно с еще двумя ответчиками по иску ТФБ было в числе создателей Ассоциации производителей строительной керамики «Строительная керамика». На сегодня она ликвидирована. Владельцами ООО «Научно-производственное объединение «Строительная керамика» являются две кипрские компании — Moisaran Holdings Limited и Дедэйн Сервисиз Лимитед.

ООО «КамаСтройИндустрия» — второй ответчик в деле ТФБ. Оно создано в августе 2004 года, базируется в Набережных Челнах и по основному виду деятельности работает в сфере производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, гендиректор — Рамиль Гизатуллин. Единственный владелец — ООО «Керамика» (добывает глину и каолин). Единственный учредитель последнего — третий ответчик в деле АО «Казанский комбинат строительных материалов».

Комбинат существует с ноября 2002 года, численность работников — около 150 человек. Предприятие по основному виду деятельности занимается производством кирпича, уставный капитал — 22 182 700 рублей. Комбинат является преемником наследия старейшего в Татарии объединения «Татарстройматериалы». Предприятие создано в 1926 году, комбинат входит в состав холдинга «Ак Барс Керамик».

Последним ответчиком выступает АО «Керамик», учрежденное в 1996 году. Основной вид деятельности — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, уставный капитал — 98,3 млн рублей. Управляющая компания — ООО «Научно-производственное объединение «Строительная керамика».

Напомним, республиканский «Татфондбанк», где доля региона на момент отзыва лицензии была свыше 40%, признан банкротом в апреле 2017 года. На начало августа 2018 года его долги перед кредиторами превышают 158 млрд рублей. Помимо конкурсного производства, в рамках которого производится взыскание долгов с заёмщиков, по фактам нарушений в банке расследуется серия уголовных дел. По ряду из них фигурантом проходит экс-глава правления Роберт Мусин, признанный банкротом как физлицо.

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