Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2018, 04:59 — ИА Регнум. Телекомпания CBS работает над созданием мини-сериала по мемуарам экс-директора ФБР Джеймса Коми, сообщает журнал The Hollywood Reporter.

DonkeyHotey Джеймс Коми

Как сообщает издание, сценаристом выступит Билли Рэй, знакомый зрителям по работе над такими фильмами как «Капитан Филлипс» и «Голодные игры». Продюсером сериала выступит Алекс Куртцман. В настоящее время не известно, на каком из телеканалов, принадлежащих CBS, будет показываться сериал.

Напомним, в апреле 2018 года вышла книга «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство» экс-главы ФБР Джеймса Коми. В своей книге Коми резко высказывается в отношении действующего президента США Дональда Трампа, которого сравнивает с мафиозным боссом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в своем Twitter в свою очередь давал Джеймсу Коми нелестные характеристики. По словам Трампа, Коми должен войти в историю как худший директор ФБР. Также американский президент назвал ложью данные, изложенные в книге экс-главы ФБР.