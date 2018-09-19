Пекин, 19 сентября, 2018, 04:28 — ИА Регнум. Китай планирует запустить сверхтяжелую ракету-носитель «Чанчжэн-9» в 2028 году, сообщили 18 сентября в Китайском национальном космическом управлении (CNSA) во время выступления на Всемирной конференции по научной грамотности — 2018, сообщает агентство Синьхуа.

Андрей Моргунов Старт ракеты

Директор отдела системного инжиниринга CNSA Ли Гопин отметил, что длина ракеты «Чанчжэн-9» превысит 90 метров, а вторая ступень будет достигать высоты 10 метров. Ракета будет способна выводить 140 тонн полезного груза на околоземную орбиту, что в пять раз превышает показатель ракет «Чанчжэн-5».

Мощности ракеты также достаточно для доставки 50 тонн полезного груза от Земли до Луны. Китай также разрабатывает ракету-носитель «Чанчжэн-8», которая, как ожидается, совершит свой первый полет в 2020 году.

Напомним, что ракеты-носители семейства «Чанчжэн» за всю историю китайских космических полетов осуществили уже 284 миссии, отправив на орбиту более 400 объектов, включая спутники, космические лаборатории, корабли и станции.