Москва, 19 сентября, 2018, 06:32 — ИА Регнум. Не все российские экспортеры природных ресурсов желают отказаться от доллара, сообщил глава ВТБ, автор плана по дедолларизации экономики Андрей Костин. Он выступил 18 сентября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Tax Credits Доллар

«Очень важно убедить в России наших экспортеров. Не все хотят переходить с доллара. Они говорят: нам удобно, привыкли, цены уже сложились, издержки меньше. Мы должны это преодолеть», — заявил Костин.

По словам банкира, крупнейших экспортеров нефти, газа, других сырьевых товаров торговать в рублях попытаются заинтересовать при помощи инструментария, инфраструктуры для этого. При этом нужно, чтобы такая инфраструктура создавалась и у партнеров в других странах, например, Китае.

«Надо побудить крупнейших экспортеров работать в национальной валюте», — сказал глава ВТБ.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ВТБ Андрей Костин представил план по дедолларизации экономики, состоящий из нескольких пунктов. Инициатива получила положительные оценки в Кремле и Минфине. К подобным идеям приходят и в других странах — Китае, Турции и даже Евросоюзе.