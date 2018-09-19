Красноярск, 19 сентября, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 18 сентября в Кремле встретился с избранными главами регионов. В том числе во встрече принял участие глава Красноярского края Александр Усс, сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве.

Kremlin.ru Встреча президента РФ Владимира Путина с избранными главами регионов

Уточняется, что Путин поздравил всех участников встречи с победой на выборах 9 сентября и попросил их максимально быстро включиться в работу.

«Этот успех — лишь начало вашей серьёзной и большой работы: и вашей личной работы, и работы ваших команд. Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу», — сказал Владимир Путин.

Напомним, всего на встрече с президентом РФ в кремле присутствовал руководитель 21 региона, в том числе главы Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краёв.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Красноярском крае состоялись выборы губернатора. Александр Усс, который с сентября 2017 года являлся врио главы региона, одержал победу, получив 60,19% голосов избирателей при явке 28,94%.

Он вступит в должность губернатора Красноярского края 21 сентября 2018 года.