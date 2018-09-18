Вашингтон, 19 сентября, 2018, 02:52 — ИА Регнум. Вложения в госдолг США сокращены Китаем на $7,7 млрд, сообщили в американском минфине.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Тем не менее Китай всё ещё является главным держателем облигаций по американскому госдолгу: Пекин располагает этими бумагами на сумму $1,171 трлн.

На второй позиции — Япония ($1,0355 трлн), на третьем — Ирландия ($300 млрд).

Читайте также: Уже не страшно: Уолл-стрит ждал большего ущерба от торговой войны с Китаем

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пекин и Вашингтон находятся в состоянии экономической войны. После введения Вашингтоном очередного пакета пошлин на китайские товары Пекин заявил об ответных действиях на общую сумму $60 млрд.

Читайте подробнее: Китай: США вынуждают нас принять меры по защите мировой свободной торговли