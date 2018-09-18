Эймс, США, 19 сентября, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Испанская чемпионка Европы по гольфу среди любителей Селия Баркин Аросаменя была обнаружена мертвой в штате Айова (США) на поле для гольфа, сообщает RT.

Убийство

Утром 17 сентября посетители гольф-клуба Coldwater Gold Course обнаружили бесхозную сумку для клюшек и сообщили о находке в полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли труп девушки и смогли выяснить личность потерпевшей.

В ходе расследования был арестован единственный подозреваемый — 22-летний Коллин Дэниел Ричардс. В настоящее время ему уже предъявлено обвинение в убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября норвежская лыжница Ида Эйде была найдена мертвой недалеко от лыжной трассы, где она проводила тренировки. После экспертизы выяснилось, что спортсменка погибла от остановки сердца, которая случилась во время занятий.