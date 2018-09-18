Киев, 19 сентября, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Страны Европейского союза и НАТО должны заметить, что Украина стала «форпостом западной цивилизации», заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе, украинский вице-премьер по вопросам евро‑ и евроатлантической интеграции, в интервью телеканалу «Прямой».

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Союзники

По словам украинского чиновника, Киев, «защищаясь от российского нашествия», показал, что стал «форпостом западной цивилизации». И это то новое, что должны понять в ЕС и НАТО.

«Нас раньше хотели сделать то мостом, то какой-то серой зоной, а мы наконец определились для себя, и я думаю, что это определение воспринимают как страны Европейского союза, так и НАТО», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд украинских политиков воодушевлен инициативой главы этой страны Петра Порошенко внести в конституцию «курс на вхождение в ЕС и в НАТО». Однако есть и те, кто считает такие изменения конституции неоправданными и популистскими.