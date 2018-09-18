Пекин, 19 сентября, 2018, 01:58 — ИА Регнум. Соединенные Штаты несмотря на международное и внутреннее сопротивление анонсировали введение 10%-ных пошлин на товары из КНР на общую сумму $200 млн, что вызывало крайнее недовольство со стороны Китая, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Мы глубоко сожалеем касательно этого решения. Китай вынуждают принять зеркальные контрмеры ради защиты наших законных прав и интересов, а также свободы мировой торговли. Мы надеемся, что США осознают все последствия, которыми чревато их решение и вовремя примут убедительные меры», — заявил представитель Министерства коммерции Китая.

Напомним, что 17 сентября президент США Дональд Трамп анонсировал введение очередного пакета пошлин против китайских товаров в рамках его кампании по выравниванию сальдо внешнеторгового баланса. Китай пока заявил о введении ответных пошлин на общую сумму $60 млрд.

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