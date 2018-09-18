Москва, 19 сентября, 2018, 00:39 — ИА Регнум. Режиссером собирается стать российский актер Алексей Панин, передает Piter.TV.

Веселый роджер Алексей Панин

Его собственный фильм, к которому он «шел два десятилетия», будет назван «Я вернулся». В ленте Панин планирует задействовать Никиту Джигурду, Владимира Епифанцева, Сергея Фролова, Александра Головина, Константина Мурзенко и певца Данко.

Известно, что уже в октябре начнутся съемки кинодебюта Панина.

Напомним, Панин известен эпатажными проявлениями, снискавшими ему скандальную славу. Так, в начале сентября он назвал соотечественников «умственно ограниченными», при этом объявив о своей возможной эмиграции.