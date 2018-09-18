Берлин, 19 сентября, 2018, 00:02 — ИА Регнум. 18 сентября на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 между коллективами «Шальке-04» и «Порту». Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 64-й минуте матча забил и вывел свою команду вперед скоростной нападающий национальной сборной Швейцарии Бриль Эмболо — 1:0. Голевую передачу отдал Уэстон Мак-Кенни. Через 11 минут Отавиньо сравнял счет, уверено реализовав пенальти — 1:1.

Статистика матча («Шальке-04» / «Порту»)

Удары 14/10

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения 43%/57%

Поданные угловые 7/3

Нарушения правил 13/16

Набрав 1 очко, «Порту» занял второе место в группе D. «Шальке-04» с тем же количеством очков идет позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

«Шальке-04»: Фарманн, Настасич, Сане, Налдо, Сердар, Мак-Кенни, Бенталеб, Калиджури, Шопф, Эмболо, Ут.

«Порту»: Касильяс, Перейра, Милитан, Теллеш, Браими, Эррера, Монтейро, Отавиньо, Абубакар, Марега.

Бригада арбитров: Хесус Гил | Анхель Невадо Родригес | Диего Барберо Севиль.

Желтые карточки: Эмболо — 28, Ут — 53, Корона — 78, Эррера — 86.

Незабитые пенальти: Теллеш — 13.

Забитые мячи: Эмболо 64 — 1:0, Отавиньо 75 — 1:1.