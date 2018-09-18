Воронеж, 18 сентября, 2018, 23:54 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета по Воронежской области начало доследственную проверку по факту автоаварии с участием двух автобусов в Воронежской области вечером 18 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

Http://voronezh.sledcom.ru Фото с места аварии

В СКР уточнили, что по данным на 23:00 в аварии пострадали 19 человек, в том числе четверо — погибли. Детей среди пострадавших и погибших нет. В настоящее время на месте происшествия работают следователи СК.

Следователи намерены опросить очевидцев, запросить документацию, которая регламентирует оказание услуг по пассажирским перевозкам.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием автобусов Volvo и Neoplan произошла на территории Новоусманского района Воронежской области, на 525-м км федеральной трассы М-4, около 20:35 18 сентября. Пострадавших в аварии доставили в воронежские больницы — ОКБ №1, БСМП №10, БСМП №1. Работает телефон горячей линии 8(473)269−81−69. Проверку по факту аварии проводит также прокуратура региона.