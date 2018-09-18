Воронеж, 18 сентября, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате аварии с участием двух пассажирских автобусов в Воронежской области на участке трассы М-4 «Дон» вечером 18 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Http://36.mchs.gov.ru Фото с места аварии

Сообщение об аварии поступило в оперативные службы в 20:35: на 525-м км федеральной трассы М-4 столкнулись два пассажирских автобуса — Volvo и Neoplan.

По данным на 22:30, всего в аварии числится 20 пострадавших, из них четыре человека погибли. Детей среди пострадавших и погибших нет. На месте аварии работают оперативные и медицинские службы. Пострадавшие доставлены в ОКБ №1, БСМП №10, БСМП №1. Для родных пассажиров автобусов работает телефон горячей линии 8(473)269−81−69.

Как сообщало ИА REGNUM, свою проверку в связи с аварией начала прокуратура области.