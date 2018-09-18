Вашингтон, 18 сентября, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что США пришлют на польскую территорию еще больше своих войск, сообщает 18 сентября агентство Reuters.

12019 Американские солдаты

Такое заявление Дуда сделал в Вашингтоне на пресс-конференции с Дональдом Трампом.

«Призываю президента направить в Польшу больше американских подразделений», — сказал Дуда, добавив, что это укрепит безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и польский президент Анджей Дуда обсудили ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2» и планы создания американской военной базы в Польше. Напомним, Варшава проявляет бурную инициативу, призывая США разместить на своей территории дополнительные военные контингенты США на постоянной основе.