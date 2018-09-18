Брюссель, 18 сентября, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что Брюссель готов «улучшить предложение» по гренице между Северной Ирландией и Ирландией для продвижения диалога, 18 сентября передает агентство Reuters.

(сс) Jimmy Harris Ирландия

«Мы готовы улучшить наше предложение. Большинство проверок может проходить вне границы», — сообщил Барнье журналистам после встречи с министрами Евросоюза.

Однако Барнье отметил, что Брюссель должен быть уверен, что Великобритания не использует особый статус ирландской границы, чтобы обойти контроль Евросоюза.

Читайте также: Ирландия требует от Великобритании ускорить переговоры по Brexit