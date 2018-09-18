Москва, 18 сентября, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Разрыв договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной никакого влияния на отношения двух стране не окажет — в действительности данный договор уже давно на практике не имел никакой силы. Об этом 18 сентября заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Я полагаю, что это действие не будет иметь последний ни для Украины, ни для России. Давайте отдавать себе отчёт, что было там записано: нельзя проводить политику, угрожающую безопасности России. Но кто-нибудь это соблюдал? Когда они подавали заявление на план действий по членству в НАТО, что они ответили? Это не противоречит договору, НАТО же друг России, и вы сами сотрудничаете с ними! А с Евросоюзом соглашение — прямая угроза экономической безопасности России. Помешал этот договор? Нет», — заявил Шишкин.

«Этот договор был выгоден Украине в первый момент, когда Россия признала административную границу государственной. Дальше этот договор не соблюдался», — подчеркнул он.

Президент Украины Пётр Порошенко разорвал договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной, который был заключен 31 мая 1997 года. По его мнению, документ является анахронизмом. В Москве выразили сожаление в связи с действиями Киева и отметили, что Украина руководствуется в своих действиях «антироссийским угаром», нанося колоссальный вред отношениям двух стран.