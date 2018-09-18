Москва, 18 сентября, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Разрыв Украиной договора о дружбе с Россией пошёл лишь во вред Киеву, который теперь лишился базового документа в территориальных спорах с Москвой. Об этом 18 сентября заявила член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Тот договор, который расторгнут, сегодня нанёс вред исключительно Украине. Ведь в соответствии с пунктом вторым договора Россия признала разделение административных границ, в соответствии с которым Крым и Севастополь являются территорией Украины», — заявила Ковитиди.

«В активе мы имеем, что Украина не может де-юре оспаривать принадлежность Крыма России. Потому что договор 31 мая 1997 года являлся базовым договором, который закреплял признание административных границ территориальных между Россией и Украины — в частности, о принадлежности Автономной республики Крым», — подчеркнула она.

17 сентября президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной. Ранее он заявлял, что этот документ является анахронизмом. Позже первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что Порошенко поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с РФ, а просто не готовить документы о продлении его действия — то есть «речь идёт исключительно о непролонгации».