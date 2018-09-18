Вашингтон, 18 сентября, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Ситуация, в которой Германия тратит крупные деньги на строительство газопровода «Северный поток — 2», неуместна и о негативна для народа Германии, заявил 18 сентября президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России, и мы не считаем это уместным. И, конечно же, это очень плохо для народа Германии», — сказал Дональд Трамп о позиции Берлина по вопросу строительства газопровода.

По словам Трампа, он уверен, что народу ФРГ не нравятся миллиардные траты властей за поставки российских энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон последовательно противодействует поставкам российских энергоносителей на европейский рынок. США намерены добиваться условий, в которых европейские страны будут вынуждены закупать более дорогой сжиженный газ, поставленный американскими компаниями.