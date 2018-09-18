Ижевск, 18 сентября, 2018, 22:10 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Удмуртии в 2019 году прогнозируется на уровне 8 млрд рублей. Об этом заявил на сессии Госсовета глава региона Александр Бречалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефицит бюджета

«Ситуация остается сложной. Пока, мы подвели предварительные итоги, прогноз на 2019 год по дефициту — это около 8 млрд рублей. Это стартовая позиция», — пояснил Бречалов.

Он добавил, что будет проводиться работа по корректировке параметров бюджета, по доходам. Продолжается работа в части эффективности расходования бюджетных средств.

«Надеемся, что 2019 год в продолжение 2018-го года станет ключевым годом выхода из критической ситуации. Есть много прогнозов развития событий. Вот мы пока отталкиваемся от пессимистичного», — заключил глава республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет Удмуртии в конце 2017 года принят с профицитом в размере 1,2 млрд рублей.

Согласно изменениям, внесенным депутатами Госсовета в феврале в закон о бюджете, профицит бюджета сократился почти на 1 млрд рублей. Однако профицит в размере 0,4% от доходной части тогда удалось сохранить.

В сентябре в закон о бюджете вновь были внесены изменения. Теперь доходы Удмуртии в 2018 году ожидаются в размере 71,036 млрд рублей, расходы — 71,349 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 313 млн рублей или 0,44% от доходов республикаснкой казны.