Газа, Палестина, 18 сентября, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Военные Израиля снова открыли огонь по протестующим палестинцам на границе сектора Газа и Израиля. 18 сентября передает агентство Reuters.

Israel Defense Forces Израильские военные

По сообщению министерства здравоохранения Палестины, от огнестрельных ранений скончались два человека, ещё 46 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв противостояния на границе Газы и Израиля с конца марта превысило 180 человек.

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