Военные Израиля снова открыли огонь по протестующим в секторе Газа
Газа, Палестина, 18 сентября, 2018, 22:29 — ИА Регнум. Военные Израиля снова открыли огонь по протестующим палестинцам на границе сектора Газа и Израиля. 18 сентября передает агентство Reuters.
Israel Defense Forces
Израильские военные
По сообщению министерства здравоохранения Палестины, от огнестрельных ранений скончались два человека, ещё 46 человек получили ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, число жертв противостояния на границе Газы и Израиля с конца марта превысило 180 человек.
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