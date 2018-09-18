Ханой, 18 сентября, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра СРВ Чинь Дынь Зунг проверил провинцию Куангнинь на севере Вьетнама, где по прогнозам синоптиков пройдет тайфун «Мангут», который уже унес жизни многих людей в соседских для Вьетнама странах.

Алексей Боголюбов. Море перед штормом. 1860

При проверке провинции Куангнинь заместитель премьер-министра отметил, что перемещения тайфуна очень сложно предугадать, поскольку он часто меняет направления. Прогнозы синоптиков постоянно обновляются, поэтому необходимо подготовить все близлежащие провинции, для того чтобы минимизировать ущерб.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в соответствии с последним прогнозом, тайфун «Мангут» затронет ряд северных провинций Вьетнама. В провинциях были отменены занятия в школах, жители были эвакуированы, рыболовецкие суда отведены в безопасное место.