Ханой, 18 сентября, 2018, 21:52 — ИА Регнум. 17 сентября во Вьетнаме прошло заседание под председательством главы национального собрания Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Тхи Ким Нган, в рамках которого заслушивался доклад об исполнении двухлетнего плана по сокращению бедности в СРВ.

(сс) Binh Giang Агитационный плакат Компартии Вьетнама

Выступая на заседании, министр труда и социального развития Вьетнама Дао Нгок Зунг отметил, что министерства тщательно выполняют положению директивы 76/2014, в соответствии с которым осуществляются меры по сокращению уровня бедности во Вьетнаме.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», многие положения директивы уже выполнены. Так, за период 2015—2017 гг. уровень бедности во Вьетнаме сокращался темпами 1−1,5% ежегодно. К 2018 г. уровень бедности должен составлять менее 6%, что меньше на 1−1,3% уровня начала 2018 г.

Завершая заседание, председатель национального собрания СРВ Нгуен Тхи Ким Нганотметила, что сокращение бедности — это задача не только министерств, ведомств и других органов власти, но и задача всей политической системы Вьетнама.