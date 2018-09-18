Барселона, Испания, 18 сентября, 2018, 21:48 — ИА Регнум. 18 сентября на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 между коллективами «Барселона» и ПСВ. Противостояние завершилось уверенной победой «сине-гранатовых» со счетом 3:0.

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Первый мяч на 32-й минуте матча забил лидер национальной сборной Аргентины Лионель Месси ударом со штрафного — 1:0. На 75-й минуте Усман Дембеле удвоил преимущество каталонского клуба мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 2:0. Голевую передачу на свой счет записал Филиппе Коутиньо. Через 2 минуты Месси оформил дубль, замкнув заброс Ивана Ракитича. Под занавес матча Месси стал автором хет-трика — 4:0.

Статистика матча («Барселона» / ПСВ)

Удары 20/11

Удары в створ ворот 9/2

Процент владения 67%/33%

Поданные угловые 8/1

Нарушения правил 9/9

Набрав 3 очка, «Барселона» поднялась на первую строчку группы B. «ПСВ» без очков опустился на последнее место.

Стартовые составы на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Умтити, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Суарес, Месси, Дембеле.

ПСВ: Зоет, Виргевер, Шваб, Тасенде, Думфрис, Перейро, Хендрикс, Росарио, Де Йонг, Лосано, Бергвейн.

Бригада арбитров: Тасос Сидиропулос | Полихронис Костарас | Лазарос Димитриадис.

Желтые карточки: Виргевер — 30, Умтити — 56, Де Йонг — 57.

Красные карточки: Умтити — 79.

Забитые мячи: Месси 32 — 1:0, Дембеле 75 — 2:0, Месси 77 — 3:0, Месси 88 — 4:0.