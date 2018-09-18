Кабул, 18 сентября, 2018, 21:46 — ИА Регнум. 17 сентября под эгидой ООН состоялось открытие кризисного кол-центра в Кабуле, куда каждый афганец сможет обратиться за помощью в экстренной ситуации. В церемонии открытия приняли участие представители ООН, министр по делам беженцев и репатриации Афганистана, а также министр по борьбе со стихийными бедствиями.

Это первый в Афганистане межведомственный общенациональный бесплатный кол-центр, который позволит афганцам, попавшим в район боевых действий, стихийных бедствий, страдающим от домашнего насилия или столкнувшимся с трудностями иного характера, экстренно обратиться за помощью.

Как сообщает афганское информационное агентство «Толо Ньюс», звонок по номеру центра экстренной помощи можно осуществить, набрав номер 410 из любой точки страны вне зависимости от мобильного оператора.

По заявлению представителей ООН, кол-центр будет способен обработать до 400 обращений в день. В его штате будут работать восемь многоязычных операторов, четверо из которых — женщины. Каждое обращение будет зарегистрировано и перенаправлено в соответствующее ведомство, а его исполнение будет отслеживаться сотрудниками ООН, заявил на церемонии открытия заместитель Специального представителя Генерального секретаря ООН по Афганистану Тоби Ланзер.

Это второй подобный проект ООН в мире. Первый такой кол-центр был открыт в Ираке в 2014 году.