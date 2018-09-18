Киншаса, 18 сентября, 2018, 22:06 — ИА Регнум. На военные группы Демократической республики Конго было совершено вооруженное нападение со стороны повстанческих сил в области Южное Киву. Об этом сообщает новостное агентство Idhaa ya kiswahili.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Демократическая Республика Конго

Армия ДРК была атакована повстанческими коалиционными группами, возглавляемые Якутумба, бывшего главы конголезских отрядов самообороны «Май-май», созданных в годы Второй конголезской войны. Мятежные отряды являются ярыми противниками Джозефа Кабилы, нынешнего президента ДРК.

Вооруженные повстанческие группы захватили три деревни в области Физи на юге ДРК, являющейся крупным месторождением полезных ископаемых.

Представители вооруженных сил ДРК подтвердили информацию о нападениях, а также добавили, что в январе коалиционные группы мятежников, возглавляемые Якутумба, были разбиты, благодаря помощи, оказанной Бурунди, где в дальнейшем и укрывалась часть повстанческого отряда. Однако это не остановило мятежников, они решили реорганизовать коалиционную группу для совершения новых нападений.