Вашингтон, 18 сентября, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Акции Tesla начали снижение на фоне новостей об открытии министерством юстиции США уголовного производства в отношении компании. C момента публикации агентства Bloomberg стоимость акций упала на 5,5% на торгах биржи NASDAQ.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

Ранее сегодня стало известно, что министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении Tesla параллельно с административным, которое ведёт Федеральная комиссия по ценным бумагам.

Основанием для этого послужили сообщения главы Tesla Илона Маска в Twitter в начале августа о намерении выкупить ценные бумаги компании по цене $420 за акцию, то есть выше рыночной цены, и вывести компанию с биржи. Претензии к Маску связаны с тем, что о своих намерениях он сообщил в социальной сети вместо того, чтобы уведомить регуляторов.