Исламабад, 18 сентября, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Шахрияр Хан Африди, министр внутренних дел Пакистана, объявил Федерации пакистанских рабочих, что приложит все усилия для защиты интересов трудящихся. Особое внимание министр обещал обратить на работников текстильной промышленности.

Карикатура о безработице. Из Чикагского журнала (фрагмент). 1902 год

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Шахрияр Хан Африди выступил на заключительном заседании двухдневного стратегического семинара Федерации, представляющей интересы всех пакистанских рабочих. В ходе мероприятия представители пакистанских профсоюзов отметили, что около 40% рабочих в Пакистане связаны с текстильной промышленностью, в то время как текстиль составляет 62% всего экспорта страны. Цифры, по мнению работников профсоюзов, демонстрируют значимость защиты прав рабочих.

В свою очередь Шахрияр Хан Африди заявил о необходимости повышения уровня жизни рабочих и обещал лично выступать за права трудящихся.