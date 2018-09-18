Нью-Дели, 18 сентября, 2018, 21:10 — ИА Регнум. На выступлении во время митинга в городе Махбубнагар президент партии БДП («Бхаратия Джаната Парти» или Индийская народная партия) Амит Шах заявил, что лидер оппозиционной партии ИНК (Индийский Национальный Конгресс) Рахул Ганди мечтает выиграть выборы в штате Телингана. «Рахул Ганди сейчас мечтает. Я хочу, чтобы он обратился к истории партии ИНК после 2014 года. С тех пор, как НарендраМоди стал премьер-министром, партия БДП победила во многих штатах» — заявил политик. По сообщению индийского новостного агентства Ani, в своей речи Амит Шах также раскритиковал президента партии «Телингана Раштра Самитхи» за решение о роспуске местного законодательного собрания. Он также выразил уверенность, что партия БДП сможет разрешить насущные проблемы этого штата, а именно положение неприкасаемых и местных племен.

Petigor.ru Хайдерабад. Штат Телангана. Индия

Неприкасаемые — общее наименование ряда каст, занимающих самое низкое место в кастовой иерархии Индии, обычно подвергаются дискриминации.