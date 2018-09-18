Белград, 18 сентября, 2018, 20:42 — ИА Регнум. На встрече с индийской общиной в Сербии, вице-президент страны ВенкайаНайду сообщил, что проблемные штаты страны, так называемые штаты «Бимару» (созвучно со словом «больной» на хинди), активно развиваются правительством. Традиционно этими штатами являются Бихар, Мадхья-Прадеш, Раджастан и Уттар-Прадеш. В своей речи он также отметил, что Индия поднялась на 30 мест в индексе легкости ведения бизнеса, добавив, что МВФ (Международный Валютный Фонд) прогнозирует рост экономики страны в более, чем 7 процентов. Говоря о программах индийского правительства по поддержанию экономики, таких как «Make in India», «Skill India», «Digital India» и «Smart Cities», Венкайа Найду назвал Индию страной возможностей. По сообщению индийского новостного агентства Ani, политик также высоко оценил жест сербского правительства, которое отменило визы для индийских граждан на короткое время пребывания в стране. Стоит отметить, что вице-президент также упомянул о достигнутых соглашениях с президентом Сербии в вопросах борьбы с терроризмом и двустороннего экономического сотрудничества.