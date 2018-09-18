Приштина, Сербия, 18 сентября, 2018, 20:46 — ИА Регнум. В настоящее время частично признанная Республика Косово не имеет своей армии, её функции выполняют международные силы под руководством НАТО — СДК («Силы для косово») и Силы безопасности Косово, которые планируется преобразовать в армию Косово в связи с намерением этой страны вступить в НАТО. Командующий СДК Сальватор Гучи в эксклюзивном интервью косовскому новостному агентству «Бота Сот» заявил, что поддержит любое усилие по заключению соглашения между Косово и Сербией, которое будет способствовать поддержанию безопасности, а не возникновению напряжения в регионе. Он также поделился подробностями о мониторинге ситуации 9 сентября, когда сербского президента Александра Вучича протестующие албанцы не пустили в Дреницу. Говоря о возможном развитии ситуации в те дня Гучи заявил, что у визита Вучича мог быть другой результат, однако, по его словам, все прошло хорошо. Также Гучи рассказал, что НАТО требует, чтобы при преобразовании Сил безопасности Косово в армию были выполнены конституционные требования, согласно которым национальные меньшинства должна быть представлены в армии. Командующий СДК подчеркнул, что Силам безопасности Косово нужно ещё пройти много шагов на пути к преобразованию в эффективную армию помимо решения политических вопросов.