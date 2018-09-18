Москва, 18 сентября, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Если ранее операции ВВС Израиля нарушали суверенитет Сирии, то в случае с Ил-20 были проигнорированы еще и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов в воздухе, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает 18 сентября пресс-служба президента РФ.

Defence.gov Израильские ВВС

«Владимир Путин напомнил, что подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО», — подчеркивает пресс-служба главы Российского государства.

Сообщается, что президент России призвал израильскую сторону впредь не допускать подобных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября около 23:00 мск возвращавшийся на авиабазу Хмеймим российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийского ЗРК С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Причиной их гибели стали провокационные действия четырех истребителей ВВС Израиля, прикрывшихся российским самолетом от сирийских радиолокаторов при атаке на объекты в Сирии.

Минобороны РФ считает действия израильских самолетов преднамеренными, прокационными и враждебными, так как они не могли не видеть российский Ил-20, заходивший на посадку. Кроме того, Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о проведении операции своих ВВС в районе Латакии.