Вашингтон, 18 сентября, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Власти США не испытывают иллюзий относительно того, что Российская Федерация примет американские условия и совершит шаги, которые позволили бы Москве избежать введения новых антироссийских санкций по делу Скрипалей. Об этом сегодня, 18 сентября, заявила журналистам заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андрэа Томпсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новичок

Она напомнила, что первый пакет санкций, который Вашингтон ввел против Москвы по делу Скрипалей на основании закона о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, начал действовать с 22 августа.

«Мы дали ясно понять Москве, что мы продолжим выполнять наш мандат в рамках этого закона и что она должна предпринять действия для раскрытия своей деятельности, связанной с химическим оружием», — сказала Томпсон.

При этом она подчеркнула, что у американских властей «нет никаких иллюзий» относительно России — и Москва вряд ли выполнит те условия, которые перед ней ставит Вашингтон.

Второй пакет американских санкций против России в связи с делом Скрипалей будет введён в ноябре этого года. Санкции будут касаться кредитования российских юридических лиц, экспорта и импорта товаров. Кроме того, американская сторона не исключает понижения уровня дипломатических отношений.

При этом помощник государственного секретаря США Маниша Сингх заявила, что новые антироссийские санкции по делу Скрипалей могут быть и не введены в действие, если Москва разрешит проводить инспекции на российских химических объектах.

МИД РФ заявил, что даже не будет реагировать на данное требование.