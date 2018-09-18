Брюссель, 18 сентября, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Правительство Ирландии требует от Великобритании ускорить переговоры по ирландской границе в рамках сделки по Brexit, 18 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Мы хотим оказаться в положении, когда лидеры ЕС смогут принимать реальные решения в октябре», — пояснил журналистам глава МИД Ирландии Саймон Ковени после встречи с представителем ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье.

По словам Ковени, уже «настало время» заключить договор о границе, который позволит «продвинуться» к соглашению по выходу Великобритании из ЕС на саммите в Брюсселе 18 октября.

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