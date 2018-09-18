Москва, 18 сентября, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин призвал избранных губернаторов не закрываться от граждан, имеющих другую точку зрения и голосовавших за других кандидатов, сообщает сайт Кремлевской администрации.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с избранными главами субъектов Российской Федерации

«Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов», — заявил Владимир Путин на встрече с избранными руководителями регионов.

Он подчеркнул, что на прошедших выборах граждане не только отдали свои голоса за тех или иных кандидатов, также «они показали, с чем они согласны, с чем не согласны, чего от власти ожидают».

«Вот это очень важно. Ваша задача как избранных глав субъектов федерации — услышать эти сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, ещё глубже разобраться, понять их. Понять и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов», — подчеркнул Владимир Путин.